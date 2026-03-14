Golfo di Policastro il Partito Socialista Italiano | Gli uffici postali locali non hanno mai ripristinato l’apertura pomeridiana

Il coordinamento del Partito Socialista Italiano nel Golfo di Policastro ha segnalato al Prefetto di Salerno che gli uffici postali locali non hanno mai ripristinato l’apertura pomeridiana, causando un disagio persistente per i cittadini che necessitano dei servizi postali e finanziari. La comunicazione evidenzia la mancanza di variazioni nelle modalità di apertura di questi uffici, nonostante le richieste di modifiche.

Il PSI: "Gli uffici postali locali non hanno mai ripristinato l’apertura pomeridiana successivamente al periodo emergenziale Covid-19, con conseguente riduzione dell’accessibilità al servizio per la cittadinanza" Il coordinamento del Golfo di Policastro del Partito Socialista Italiano ha inviato una segnalazione all’attenzione del Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, riguardo alla situazione di grave e persistente disagio relativa all’erogazione dei servizi postali e finanziari essenziali nel territorio. “Com’è noto nel territorio del Golfo di Policastro gli uffici postali locali non hanno mai ripristinato l’apertura pomeridiana... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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