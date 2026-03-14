Golden Power | Bloccata vendita Falconara salvi posti

Il governo italiano ha deciso di utilizzare il golden power per impedire la vendita della raffineria di Falconara alla società azera Socar Energy Holdings. La decisione è stata presa per bloccare l’operazione, che avrebbe portato alla cessione dell’impianto. La mossa ha portato alla sospensione dell’acquisto, salvando i posti di lavoro legati alla raffineria.

Il governo italiano ha attivato il golden power per bloccare l’acquisizione della raffineria di Falconara da parte della società azera Socar Energy Holdings. Questa mossa, commentata dall’eurodeputato Carlo Ciccioli di Fratelli d’Italia, mira a tutelare la sicurezza energetica nazionale e i posti di lavoro nel territorio marchigiano. L’intervento statale si presenta come una risposta diretta alla proposta di acquisto che avrebbe potuto mettere in mano estere un asset strategico fondamentale per le Marche e per l’intero sistema produttivo del Paese. La decisione non è vista come un atto isolato, ma come un segnale chiaro di presidio su passaggi industriali critici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Golden Power: Bloccata vendita Falconara, salvi posti Articoli correlati "Vendita Api, ragioniamo sulla Golden power"Il futuro della raffineria – dopo che, nei mesi scorsi, la Socar aveva firmato l’accordo per l’acquisizione del 99,82 per cento di Ip da Api Holding... Vendita Api, è pressing per la golden power"Abbiamo depositato un’interrogazione ai ministri Urso e Pichetto Fratin per chiedere al governo se intenda esercitare i poteri di golden power... Contenuti e approfondimenti su Golden Power Temi più discussi: Golden Power sulla Raffineria Api, confronto a Rimini tra il ministro Pichetto Fratin e l'amministrazione comunale falconarese; Carcano, al Ministero nessun piano industriale dopo la vendita: Restano tutte le preoccupazioni; Bombole friulane ai russi: Draghi ferma la vendita di Faber. Stop all'operazione milionaria del gioiello di gas e idrogeno. Leonardi-Nastri (FdI), interrogazione su rischio golden power per vendita Ip a SocarRaffinerie italiane: rischio 'Golden Power e preoccupazione per oltre 18mila lavoratori. A lanciare il monito, dopo la vendita dello storico gruppo italiano petrolifero Italiana Petroli (IP) alla ... ansa.it Api a Falconara, il Governo usa il Golden power: ma la vendita agli azeri non si fermaFALCONARA Il Governo l’aveva anticipato, e alla fine l’ha fatto. L’esecutivo guidato dalla premier Giorgia Meloni ha firmato il decreto che attiva l’istituto del ... corriereadriatico.it Lunedì sono previste le audizioni davanti all’Ufficio Golden Power della Presidenza del Consiglio dei tre protagonisti della vicenda per provare a sbloccare l’empasse culminata nella disdetta del patto parasociale - facebook.com facebook Rush finale per il nodo governance Pirelli, attesa soluzione a metà aprile. Lunedì audizioni all'Ufficio Golden Power. Slitta al 16 aprile il cda sul bilancio #ANSAmotori #ANSA x.com