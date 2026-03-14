La squadra italiana di sci alpino si prepara a affrontare una gara di rilievo ad Are, in Svezia, con otto atlete che prenderanno il via nel gigante femminile valido per la Coppa del Mondo 2025-2026. La competizione rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione e vedrà anche la partecipazione di una delle atlete più esperte, che partirà dalla posizione numero 15.

La sfida più impegnativa della stagione si prepara ad Are, in Svezia, dove la squadra nazionale italiana di sci alpino scenderà in campo con otto atlete per il gigante femminile valido per la Coppa del Mondo 2025-2026. L’azione scatterà domani, sabato 14 marzo, alle ore 10.00, con un totale di 52 partecipanti provenienti da 14 nazioni diverse. Sofia Goggia, una delle volanti azzurre, partirà con il pettorale numero 15 alle ore 10.24.30, inserita in una griglia di partenza che separa le prime quindici atlete di un minuto e mezzo l’una dall’altra. L’evento non è solo una gara sportiva, ma un banco di prova cruciale per valutare la tenuta tecnica e la competitività reale del gruppo italiano nel contesto internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Goggia parte al 15: la sfida italiana a Are

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