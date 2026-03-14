Goggia non porta a termine il gigante di Are | salta una porta nel 2° settore Ghisalberti in top 20

Durante il gigante di Are, ultima gara di Coppa del Mondo prima delle finali di Lillehammer, Sofia Goggia non ha concluso la seconda manche dopo aver saltato una porta nel secondo settore, nonostante una buona partenza. Ghisalberti si è classificato nella top 20 della competizione. La gara si è svolta in Svezia, con atleti provenienti da diverse nazioni.

Il Gigante svedese di Are, ultimo impegno di Coppa del Mondo prima delle finali di Lillehammer (Norvegia), non porta particolari gioie a Sofia Goggia, che non riesce a portare a termine la seconda manche andando lunga dopo una buona partenza e con una porta saltata. La prima manche del sabato mattina, iniziata col pettorale 15, era stata chiusa dalla bergamasca con l’8° tempo a 1”56 dalla svizzera Camille Rast, che ha fissato il primo riferimento. Meno felice invece la seconda discesa del giorno, iniziata con una spinta sempre forte con inclinazioni importanti, eccessive nel secondo parziale, quando la 33enne di Astino ha finito per andare lunga in un cambio di direzione, mandando alle ortiche la gara. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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