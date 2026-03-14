Durante l'ultima tappa di Are, Sofia Goggia ha dovuto abbandonare il tracciato del gigante a causa di un dosso che ha compromesso la sua discesa. La sciatrice italiana si trovava con un vantaggio di 63 punti in classifica generale prima di questa gara. La sua corsa si è conclusa prima del termine della prova senza ulteriori dettagli sulla sua condizione.

Il dosso ha costretto Sofia Goggia a lasciare il tracciato del gigante di Are, chiudendo la sua corsa nell’ultima tappa prima delle Finali. La sciatrice bergamasca si era classificata ottava nella prima manche e aveva commesso un errore tecnico nel secondo atto, vedendo sfumare ogni possibilità di podio in questa gara valida per la Coppa del Mondo. L’atleta ammette che 63 punti di vantaggio sulla rivale Alice Robinson non sono pochi, ma ricorda come lo sci alpino sia imprevedibile. Le competizioni decisive si disputeranno tra il 21 e il 25 marzo nel comprensorio di Lillehammer, dove tutto si deciderà definitivamente. La dinamica dell’errore sul dosso svedese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Goggia fuori a Are: 63 punti di vantaggio, ma lo sci

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