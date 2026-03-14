Gli effetti della guerra i timori di Cna | Più costi per energia e materie prime ricadute pesanti sulle piccole imprese

L'escalation del conflitto in Iran ha portato a un aumento dei prezzi delle materie prime, con conseguenze immediate per le piccole imprese marchigiane. La Cna segnala che i costi dell’energia e delle materie prime sono in crescita, creando difficoltà per le aziende locali. La situazione si sta riflettendo sui bilanci delle imprese, che devono affrontare costi più elevati senza poter ancora recuperare margini.

In testa alla classifica dei rialzi, a due settimane dall'inizio del conflitto, c'è l'energia elettrica (+60%), seguita da rame (+40%), ferro e alluminio (+20% ciascuno), gasolio (+15%) e benzina (+10%) ANCONA - L'escalation del conflitto in Iran sta facendo salire i prezzi delle materie prime con ricadute dirette sulle piccole imprese marchigiane. L'allarme arriva da Cna Marche, che ha monitorato un campione di aziende associate registrando rincari a catena in quasi tutti i settori produttivi. In testa alla classifica dei rialzi, a due settimane dall'inizio del conflitto, c'è l'energia elettrica (+60%), seguita da ram (+40%), ferro e alluminio (+20% ciascuno), gasolio (+15%) e benzina (+10%). 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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