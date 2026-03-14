Gli antagonisti occupano il Palasharp per ricordare Dax l’antifascista ucciso nel 2003

Gli antagonisti hanno occupato il Palasharp per commemorare “Dax”, l’antifascista ucciso nel 2003. L’azione si è svolta il 14 marzo 2026, a distanza di 23 anni dall’episodio che segnò un momento di tensione tra opposte fazioni politiche a Milano. La manifestazione ha coinvolto un gruppo di persone che hanno festeggiato la memoria del ragazzo con un’occupazione simbolica del luogo.

Milano, 14 marzo 2026 – Sono passati 23 anni da quella maledetta notte del 16 marzo 2003 quando Milano si ritrovò catapultata in un clima da anni di piombo, quando era il sangue a regolare i conti tra estrema destra ed estrema sinistra. Quella notte di sangue ne venne versato tanto e a perdere la vita fu un giovane militante del centro sociale Orso di via Gola, Davide Cesare, 26 anni, conosciuto da tutti come “Dax”. In nome di “Dax” è stato nuovamente occupato il Palasharp di Milano, questa volta nell'ambito della tre giorni di eventi organizzata da diverse realtà milanesi per ricordare quel ragazzo ucciso nel 2003 da militanti di estrema destra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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