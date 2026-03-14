gli accordi in armi fra riad e kyiv

Nel maggio 2023, il principe ereditario saudita ha ospitato a Gedda il vertice della Lega araba, evento che ha riscosso attenzione internazionale. In quella occasione, si sono approfonditi vari temi di politica regionale e internazionale, anche se non sono stati annunciati accordi ufficiali riguardanti consegne di armi tra Riad e Kiev. La visita ha coinvolto diversi rappresentanti dei paesi arabi presenti all’iniziativa.

Nel Golfo si stravolge la bugia russa dell’Ucraina mendicante. Zelensky parla molto bene la lingua del medio oriente fra affari e ambiguità Nel maggio del 2023, il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, accolse il vertice della Lega araba a Gedda. Tutte le attenzioni erano su due invitati. Un riammesso e un ospite inatteso. Per la prima volta la Lega araba riapriva al dittatore siriano Bashar el Assad (il riammesso) e fra gli scranni dedicati a emiri, presidenti e primi ministri, si sedette Volodymyr Zelensky (l’inatteso). Assad e Zelensky nella stessa assemblea erano il risultato della politica regionale di Bin Salman, accostarli... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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