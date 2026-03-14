Domani si terrà un referendum sulla giustizia, con le opinioni di due figure note nel settore legale. L'avvocato Francesco Pizzuto, ex presidente dell’Ordine degli avvocati di Patti, e l'ex magistrato Carmelo Marino hanno entrambi esposto le proprie posizioni in merito. Le loro dichiarazioni sono state raccolte in vista dell’appuntamento elettorale e rappresentano due approcci distinti sul tema.

L'avvocato Francesco Pizzuto, già presidente dell’Ordine degli avvocati di Patti, storico legale delle associazioni antiracket, oggi è consigliere nazionale forense si esprime a favore del "sì" al referendum, mentre Carmelo Marino, ex magistrato, già sostituto della Dda di Messina e presidente della Corte di Appello di Ancona è a favore del "no". Pizzuto: «La terzietà non è un privilegio della magistratura né un tecnicismo processuale» Il referendum sulla giustizia, indetto per il 23 e 24 marzo, rappresenta un momento di partecipazione democratica che chiama ciascuno di noi - operatori del diritto e cittadini - a riflettere con serietà e senso di responsabilità istituzionale sul futuro della giurisdizione in Italia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Giustizia, verso il referendum: le tesi dell'avvocato Pizzuto e dell'ex magistrato Carmelo Marino

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