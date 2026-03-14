Giugliano telecomando per comandare la pompa del distributore | così la coppia rubava gasolio Arrestato 39enne

A Giugliano, un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver riempito varie taniche con oltre 500 litri di gasolio utilizzando un telecomando elettronico per controllare da remoto la pompa del distributore. La polizia ha intercettato l’uomo mentre stava compiendo il furto, che coinvolgeva anche l’uso di apparecchiature tecnologiche per bypassare i controlli. L’operazione ha portato all’arresto e al sequestro del materiale utilizzato.

Aveva appena riempito diverse taniche con oltre 500 litri di gasolio, utilizzando anche un telecomando elettronico in grado di controllare la pompa del distributore da remoto. Per questo i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano hanno arrestato un 39enne con l’accusa di furto aggravato e ricettazione. Per gli stessi reati è stata inoltre denunciata una donna di 25 anni, che si trovava con lui nell’auto utilizzata per il colpo. I militari stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando hanno notato una Fiat Multipla sospetta ferma presso il distributore di carburanti Star Oil, all’interno del parco commerciale Grande Sud. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, telecomando per comandare la pompa del distributore: così la coppia rubava gasolio. Arrestato 39enne Articoli correlati Giugliano, furto di gasolio al distributore: arrestato 39enneCarabinieri fermano un uomo e denunciano una donna al parco commerciale Grande Sud: sequestrati 510 litri di carburante e un telecomando elettronico... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giugliano telecomando per comandare la... Temi più discussi: Giugliano, rubano 500 litri di gasolio al distributore con un telecomando; Giugliano, telecomando per comandare la pompa del distributore: così la coppia rubava gasolio. Arrestato 39enne; Giugliano, colpo grosso alla pompa: 510 litri di gasolio rubati con un telecomando clonato; Giugliano furto di gasolio al distributore | arrestato 39enne. Giugliano, colpo grosso alla pompa: 510 litri di gasolio rubati con un telecomando clonatoGiugliano – Un telecomando rubato, una notte qualunque e la possibilità di fare rifornimento a costo zero. Ma per un 39enne del posto il pieno da 510 litri ... cronachedellacampania.it Giugliano, due targhe diverse e 510 litri di gasolio rubati con telecomando magico: arrestatoDue targhe diverse e 510 litri di gasolio rubati con telecomando da remoto: arrestato dai carabinieri a Giugliano ... ilgiornalelocale.it Il turno della gazzella del radiomobile è iniziato da pochi minuti. Il cancello della compagnia di Giugliano si sta chiudendo ancora illuminato dagli stop della Giulia, quando dalla radio arriva la voce concitata dell’operatore del 112. Poche parole in rapida sequ facebook La maledizione campana torna a colpire l’ #Atalanta U23, battuta per 3-1 sul campo del Giugliano. La cronaca su #zonamistamagazine x.com