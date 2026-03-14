Alle 10:40, la tappa del Giro d’Italia è partita da Marotta, con la partenza ufficiale dalla piazza dell’Unificazione. Il borgo costiero si è riempito di entusiasmo mentre i ciclisti lasciavano il paese, e 15 comuni vicini hanno partecipato alla celebrazione, creando un’atmosfera di grande coinvolgimento. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori lungo il percorso e in piazza.

La partenza della tappa del Giro d’Italia da Marotta, sancita in punto alle 10:40 dalla piazza dell’Unificazione, ha trasformato il borgo costiero in un palcoscenico di festa collettiva. Centinaia di cittadini, dai più anziani ai bambini delle scuole, hanno riempito l’agorà centrale e il lungomare Cristoforo Colombo per assistere al via ufficiale presieduto dalla vicesindaca Alice Andreoni. L’evento non è solo una competizione sportiva, ma diventa una vetrina internazionale che proietta le due anime del territorio — mare e borgo storico — davanti a oltre 200 emittenti televisive sparse nel globo. L’atmosfera era elettrizzante durante la presentazione degli atleti, dove le ovazioni si sono concentrate su nomi come Giulio Pellizzari, Richard Carapaz, Primoz Roglic e Julian Alaphilippe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro d’Italia: Marotta esplode in festa, 15 comuni uniti

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