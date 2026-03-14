Giro 1987 | Sanremo ospita la corsa rosa dopo 13 anni

Nel maggio 1987, Sanremo ha ospitato la settantesima edizione del Giro d’Italia, tornando a essere protagonista di una tappa importante della corsa rosa dopo 13 anni. La città dei fiori ha visto arrivare numerosi ciclisti e pubblico, trasformandosi in un punto di passaggio chiave della competizione per tre giorni consecutivi. La manifestazione ha attirato attenzione nazionale e internazionale, rendendo ancora più vivace l’atmosfera locale.

Sanremo ha accolto con entusiasmo il ritorno della settantesima edizione del Giro d’Italia nel maggio 1987, trasformando la città dei fiori in un palcoscenico internazionale per tre giorni di gare ciclistiche. L’evento, atteso da tredici anni dopo l’ultima tappa del 1974, ha mobilitato risorse comunali e private per garantire una gestione impeccabile dell’apparato logistico e sportivo. La presenza di centinaia di tecnici e migliaia di appassionati ha generato un impatto economico e sociale tangibile, dimostrando come lo sport possa fungere da motore di sviluppo territoriale. L’eredità storica e il ritorno della corsa rosa. La memoria collettiva di Sanremo è intrisa di ricordi legati al ciclismo, ma il 1987 segna un punto di svolta significativo nella storia sportiva locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giro 1987: Sanremo ospita la corsa rosa dopo 13 anni Articoli correlati Landa verso il Giro d'Italia 2026: “Ho un conto aperto con la Corsa Rosa”Roma, 30 dicembre 2025 – L'addio di Remco Evenepoel direzione Red Bull-Bora-Hansgrohe ha riportato la Soudal Quick-Step un po' alle origini,... Leggi anche: Mikel Landa sarà al Giro d’Italia 2026: “Ho un conto in sospeso con la Corsa Rosa”