In esclusiva per Vanity Fair, viene pubblicata la seconda puntata del diario di bordo di Giovanni Caccamo dall’Atlantico, dove il cantautore riflette sulla sua esperienza e sulla parola di cambiamento che ha scelto, gratitudine. Il racconto si concentra sulle sue impressioni e sensazioni durante il viaggio, senza entrare in dettagli personali o motivazioni, offrendo un quadro diretto e sincero della sua avventura.

Oceano Atlantico - Da Capo Verde a Paramaribo The Ark Of Change Diario di bordo - Capitolo 2 Caro Mondo, The Ark of Change continua il suo corso. La vita è un continuo oscillare tra bene e male, buio e luce, armonia e dissonanza. Questo è il movimento che continua a cullare la nostra permanenza a bordo e le nostre riflessioni. I primi sono stati giorni complessi, di messa a fuoco del nostro corpo e della nostra capacità di adattamento in un contesto inedito, a tratti surreale, onirico. Abbiamo iniziato le nostre tavole rotonde di ascolto, dialogo e scrittura per la redazione di una Carta dei valori con alcune soluzioni concrete per innovare la società divise per temi: diritti umani, convivenza pacifica e disarmo, crisi climatica, mondo virtuale, salute mentale, identità di genere, tecnologie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giovanni Caccamo, il diario di bordo dall’Atlantico: «La mia parola di cambiamento è gratitudine. E la tua?»

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