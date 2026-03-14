Giovanna Iannantuoni è nota per la sua natura competitiva e la passione nel vincere. Recentemente, si è parlato di un possibile nuovo arrivo proveniente dall’università, suscitando interesse tra coloro che seguono la sua carriera. La sua personalità energica e determinata la rende una protagonista in ogni sfida che affronta, consolidando la sua reputazione nel settore.

Accademica stimata a destra e a sinistra, senza tessere ma con molti interlocutori, potrebbe essere il profilo su cui il centrodestra prova a costruire una candidatura larga per Palazzo Marino L’aggettivo che meglio le si addice, pur nella calda inclusività dei modi, è: competitiva. A Giovanna Iannantuoni piace competere, e ancor meglio vincere. Ex rettrice dell’Università degli Studi Milano-Bicocca, ora è presidente della Fondazione, è stata tra i i volti di spicco alla kermesse politica organizzata da Letizia Moratti sabato scorso, intesa a individuare la (il) candidatao sindaco. Insieme a lei molti rappresentanti dell’accademia, del terzo settore e dell’imprenditoria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Giovanna Iannantuoni: e se il nuovo arrivasse dall’università?

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Tutto quello che riguarda Giovanna Iannantuoni

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A Milano si muovono già le prime pedine per le comunali 2027: dopo la frase di Letizia Moratti (“il candidato è in questa sala”), si allarga la rosa dei nomi per Palazzo Marino. Tra i profili circolati ci sono Marina Brambilla, Giovanna Iannantuoni, Ferruccio - facebook.com facebook