Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla ecco tutti gli appuntamenti a Latina nel week end

Durante il fine settimana, a Latina si svolge la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. In questa occasione, sono previsti vari eventi pubblici e privati, tra cui la manifestazione intitolata “Coloriamoci di Lilla”, che coinvolgono diverse location nel territorio cittadino. Questi appuntamenti sono rivolti alla cittadinanza e si svolgono nel rispetto del calendario stabilito.

In questo week end, in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, Latina ospita “Coloriamoci di Lilla”, una serie di eventi diffusi sul territorio, pubblici e privati, rivolti alla cittadinanza con incontri, laboratori, mostre e attività all’aperto.Le iniziative sono realizzate con il patrocinio del Comune di Latina e con la collaborazione dei professionisti e delle associazioni del territorio.Alle attività partecipano e collaborano: Chiara Bruschi, psicologa psicoterapeuta; Floriana Coletta, medico psichiatra; Vanessa Pacelli, biologa... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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