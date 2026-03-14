Domani è la Giornata Nazionale del " Fiocchetto Lilla ", un’occasione di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare. A parlarne sono le dottoresse psicologhe terapeute Ramona Biasci e Irene Mazzei, operatrici e volontarie dell’associazione pisana "La Vita Oltre Lo Specchio". Cosa si intende per disturbi del comportamento alimentare? "I disturbi del comportamento alimentare, o disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, sono disturbi psicopatologici complessi caratterizzati da un rapporto alterato con il cibo e da comportamenti finalizzati al controllo del peso e delle forme corporee. La salute fisica e il funzionamento psicologico di una persona viene compromesso e non c’è alcun legame con altre condizioni mediche o psichiatriche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornata dei disturbi alimentari: "Non stiamo parlando di capricci. Servono cure multidisciplinari"

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