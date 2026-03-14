Giorgia in concerto a Torino il regalo a una piccola fan | cantano insieme La cura per me | Il video

Giorgia si è esibita in concerto a Torino e durante lo spettacolo ha regalato a una piccola fan l'opportunità di cantare insieme a lei

I video dell'esibizione sono diventati virali proprio come quelli di dicembre della versione piemontese della hit sanremese Giorgia ha abituato il pubblico torinese alle sorprese e anche ieri, venerdì 13 marzo, è stata di parola. Nel corso del concerto all'Inalpi Arena, che ha ufficialmente aperto la seconda parte del suo tour nei palasport, ha voluto fare un bellissimo regalo a una sua piccola fan e a tutti gli spettatori. Insieme hanno intonato "La cura per me", il brano scritto da Blanco con cui si classificò sesta a Sanremo 2025. La piccola fan, di nome Mia, mentre Giorgia le porgeva il microfono, ha cantato con grande sicurezza, dimostrando di conoscere benissimo il testo, tutta la strofa e trovando poi a sostenerla i cori di tutto il palazzetto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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