Venerdì 13 marzo, nel palazzetto Inalpi di Torino, la cantante Giorgia si trovava a esibirsi davanti al pubblico. Durante la pausa dello spettacolo, una bambina ha chiesto di cantare con lei, sorprendendo tutti i presenti. La richiesta ha portato a un duetto improvvisato che ha emozionato gli spettatori presenti. La scena ha attirato l’attenzione di chi assisteva all’evento.

La cantante Giorgia ha trascorso venerdì 13 marzo nel palazzetto Inalpi di Torino, dove durante la pausa dello show una bambina ha richiesto un duetto inaspettato. L’evento si è trasformato in un momento di forte partecipazione del pubblico presente al concerto sold out. L’incontro sul palco ha l’esecuzione di La cura per me, il brano portato dalla romana a Sanremo 2025, generando applausi scroscianti da parte della folla riunita nella sala torinese. Un momento di connessione autentica nel tour dei palazzetti. Il ritorno sulla scena musicale italiana avviene attraverso una nuova tranche di concerti che riparte proprio con questa datazione specifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giorgia e una bambina: il duetto inaspettato che ha

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