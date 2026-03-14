Giorgia canta a sorpresa con una piccola fan | il duetto su La cura per me è da applausi – VIDEO

Venerdì 13 marzo, durante il suo tour nei palazzetti, Giorgia ha sorpreso il pubblico salendo sul palco per cantare insieme a una giovane fan. Il brano scelto è stato “La cura per me”, e il duetto ha ricevuto molti applausi da parte degli spettatori presenti. L’evento ha coinvolto sia la cantante che la ragazza in un momento speciale.

Venerdì 13 marzo la cantante romana è tornata sul palco dell’Inalpi di Torino per dare il via alla nuova tranche di concerti nei palazzetti Il tour di Giorgia nei palazzetti riparte con un duetto d’eccezione. Venerdì 13 marzo la cantante romana è tornata sul palco dell’Inalpi di Torino per dare il via alla nuova tranche di concerti nei palazzetti, e durante una pausa dello show e la consueta consegna dei regali da parte i fan, una bambina le ha chiesto di duettare con lei sulle note de “La cura per me”, il brano che Giorgia ha portato a Sanremo 2025. Il risultato? Applausi scroscianti da tutto il palazzetto sold out. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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