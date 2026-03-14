GionnyScandal il passato difficile | Quando è morta nonna ho tentato il suicidio

GionnyScandal, cantante noto anche come Gionata Ruggieri, è stato ospite a Verissimo prima di partecipare al Grande Fratello Vip, che inizia il 17 marzo su Canale 5. Durante l'intervista ha raccontato di aver attraversato un periodo difficile, ricordando il momento in cui sua nonna è morta e di aver tentato il suicidio in quel periodo.

(Adnkronos) – GionnyScandal, nome d'arte di Gionata Ruggieri, è stato ospite oggi a Verissimo in vista del suo ingresso come concorrente al Grande Fratello Vip, al via martedì 17 marzo su Canale 5. Il cantante a Silvia Toffanin ha confidato alcuni dei momenti più difficili della sua vita, a partire dall'infanzia trascorsa in orfanotrofio prima. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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