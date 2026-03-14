Gilardino bis? I tifosi vorrebbero il gran ritorno

I tifosi nerazzurri si sono espressi tramite un sondaggio, mostrando un sostegno quasi unanime all’idea di un ritorno di Gilardino come possibile allenatore. La richiesta dei sostenitori si è fatta sentire forte e chiara, evidenziando un interesse diffuso per questa scelta. La discussione tra gli appassionati si concentra principalmente su questa ipotesi, mentre il club non ha ancora annunciato decisioni ufficiali.

Il popolo nerazzurro ha parlato, dando un parere praticamente plebiscitario al sondaggio realizzato dal nostro quotidiano in collaborazione con "Pisa I’m", la trasmissione condotta da Eva Marcello e Lorenzo Aliberti in onda tutti i venerdì dalle 21 alle 22 su 50 Canale (salvo spostamenti di palinsesto eccezionali quando il Pisa non gioca il sabato o la domenica). Alla domanda, espressa sui canali social del programma televisivo, "Richiameresti mister Alberto Gilardino?", addirittura il 95% degli utenti ha risposto con il "Sì". Appena il 5% dei tifosi che hanno partecipato al sondaggio ha invece manifestato fiducia e supporto a Oscar Hiljemark e, di riflesso, alla decisione della società di allontanare il tecnico originario di Biella all’indomani della sconfitta con il Sassuolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gilardino bis? I tifosi vorrebbero il gran ritorno Articoli correlati La nuova maglia di adidas per l’Italia è quella che tutti i tifosi vorrebbero ai MondialiAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Leggi anche: Inter Pisa conferenza Gilardino: “Vogliamo rendere felici i nostri tifosi: saranno 5000”