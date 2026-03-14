Gigante Are | 52 atlete 8 azzurre e il ritorno atteso
Oggi le nevi di Are, in Svezia, sono teatro della gara conclusiva del gigante femminile valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Sono in pista 52 atlete, tra cui 8 rappresentanti dell’Italia. La competizione si svolge su un percorso preparato per questa fase della stagione. La gara si svolge nel rispetto delle normative vigenti, senza variazioni rispetto alle precedenti edizioni.
Le nevi di Are, in Svezia, ospitano oggi la sfida decisiva del gigante femminile valido per la Coppa del Mondo 2025-2026. Con l’orologio che punta alle 10:00, cinquantadue atlete provenienti da quattordici nazioni si preparano a scendere lungo la pista ghiacciata, mentre l’Italia mette in campo otto rappresentanti per questa tappa cruciale prima delle Finali. Il calendario sportivo non tollera errori, e questo appuntamento segna il penultimo capitolo della stagione regolare. La gara si svolge su due manche: la prima parte stamattina, la seconda è fissata per le 13:00. Tra le protagoniste assolute spicca una presenza italiana che torna dopo un periodo di assenza, segnando un ritorno atteso con grande interesse nel nazionale dello sci alpino. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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