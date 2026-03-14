Gianluca Marcolini è lo skiman dei biatleti scandinavi che hanno dominato i Giochi invernali di Milano-Cortina Chi non viene dalle Alpi deve guadagnarsi la fiducia L’oro norvegese dall’Appennino

Gianluca Marcolini è lo skiman dei biatleti scandinavi che hanno vinto medaglie ai Giochi invernali di Milano-Cortina. Originario di Frassinoro, ha passato la gioventù sugli sci prima di trasferirsi a Pisa con la moglie Roberta e i due figli. Durante le competizioni, si occupa della preparazione delle attrezzature degli atleti. La sua esperienza si lega alle radici alpine e al lavoro con gli sportivi nordici.

La gioventù trascorsa sugli sci nella sua Frassinoro prima di conoscere la moglie Roberta e trasferirsi a Pisa, dove oggi vive con anche i due figli. Gianluca Marcolini è la star degli skiman degli sci che pattinano, cercato da tutti ("sì, c’è un mercato anche per noi tecnici") e già plurimedagliato olimpico tra fondo (fino al 2012) e biathlon. A Milano-Cortina la sua Norvegia ha conquistato 11 medaglie. Un record che arriva da lontano. Marcolini, come ha iniziato? "Come tutti i ragazzi di qui, di Frassinoro, ho iniziato con lo sci di fondo. Da lì è nata la passione, sono diventato allenatore, poi istruttore nazionale". Oggi però non fa l’allenatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gianluca Marcolini è lo skiman dei biatleti scandinavi che hanno dominato i Giochi invernali di Milano-Cortina "Chi non viene dalle Alpi deve guadagnarsi la fiducia». L’oro norvegese dall’Appennino Articoli correlati Leggi anche: Dall'Appennino alla gloria olimpica: chi sono gli skiman emiliani che dominano la neve Il tecnico. Marcolini skiman d’oroDirettrice responsabile Agnese Pini Fascicolo a cura di Doriano Rabotti In redazione Paolo Grilli, Massimo Selleri, Gabriele Tassi Hanno collaborato...