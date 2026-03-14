Ghetti in udienza | accuse di maltrattamenti alle ginnaste

Ieri mattina si è tenuta un'udienza presso il tribunale della Federazione Ginnastica d’Italia, durante la quale Livia Ghetti è stata chiamata a rispondere di accuse di maltrattamenti rivolti alle sue ginnaste. La sessione ha visto la presenza delle parti coinvolte, con la vicenda che riguarda le presunte condotte nei confronti delle allieve sotto la sua responsabilità.

Una nuova udienza si è svolta ieri mattina presso il tribunale della Federazione Ginnastica d’Italia, dove Livia Ghetti deve rispondere di presunti maltrattamenti verso le sue allieve. La storica allenatrice della società Ginnastica Estense Otello Putinati affronta accuse gravi riguardanti condotte verbali e fisiche verificatesi a Pontelagoscuro tra il 2023 e il 2025. L’istruttoria prevede l’audizione di due testimoni prima del rinvio fissato per il 20 marzo, momento in cui si valuteranno le prove raccolte. Al centro dell’inchiesta sportiva ci sono episodi di umiliazione e aggressione fisica diretti contro ginnaste, alcune delle quali minorenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ghetti in udienza: accuse di maltrattamenti alle ginnaste Articoli correlati Maltrattamenti sulle ginnaste, nuova udienzaNuova udienza, ieri mattina, del procedimento disciplinare davanti al tribunale della Federazione Ginnastica d’Italia per Livia Ghetti, storica... Leggi anche: Presunti maltrattamenti sulle ginnaste azzurre: a Monza è iniziato il processo