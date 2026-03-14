Genova | tombino usato come arma studente cade e ladro

A Genova, un uomo di 56 anni è stato arrestato dalla polizia locale con l’accusa di aver tentato due furti con scasso nel centro storico. Durante un’azione, un tombino è stato usato come arma e uno studente è caduto. Inoltre, il 56enne è coinvolto in un episodio di furto e ladrocinio.

Un uomo di 56 anni è stato arrestato dalla polizia locale di Genova per due tentativi di furto con scasso nel centro storico. Il reo, già sottoposto all’obbligo di firma settimanale, ha utilizzato un tombino sottratto dalla strada come arma per sfondare le vetrine dei negozi. Le indagini hanno portato al suo arresto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali che hanno fissato i momenti critici degli eventi. La cronaca si è complicata quando il pozzetto lasciato privo di chiusino ha causato la caduta di uno studente mentre era in gita scolastica. La dinamica del crimine e le conseguenze impreviste. L’azione criminale si è svolta in due distinte occasioni, una andata a buon fine e l’altra rimasta senza esito positivo per il ladro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova: tombino usato come arma, studente cade e ladro Articoli correlati Trump svela la super arma segreta: “Abbiamo usato il Discombobulator in Venezuela”(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno una 'super arma segreta' e l'hanno usata in Venezuela? Sì, secondo Donald Trump. Anziana scippata in Pescheria, il ladro è uno studente di 14 anniL’immagine nitida, restituita dalle telecamere di sorveglianza, ha permesso alla Polizia di identificare un quattordicenne come autore dello scippo...