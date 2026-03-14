A Genova, nello stabile del quartiere Foce, i Carabinieri del Nas hanno sequestrato uno studio medico, dopo aver ricevuto segnalazioni di infezioni post-operatorie. La Procura ha ordinato l’acquisizione delle cartelle cliniche per approfondimenti su un caso di chirurgia plastica che ha portato a complicazioni. L’indagine è in corso e coinvolge le autorità sanitarie locali.

Lo studio medico nel quartiere Foce a Genova è stato sequestrato dai Carabinieri del Nas. La Procura ha disposto l’acquisizione delle cartelle cliniche per ricostruire una vicenda di chirurgia plastica finita male. Una donna di circa 30 anni ha denunciato il chirurgo dopo aver subito un’infezione post-operatoria al seno che ha richiesto un secondo intervento. Questo nuovo atto chirurgico ha peggiorato le sue condizioni, costringendola all’ospedale. La paziente si è rivolta a un avvocato, innescando l’indagine della pm Gabriella Dotto. Il passato del medico e la storia giudiziaria. L’uomo non è alla prima difficoltà con la legge: già nell’anno scorso era indagato per casi analoghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova: studio sequestrato per infezioni post-operatorie

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