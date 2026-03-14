Genova si trova in allerta arancione da sabato alle 22 fino alle 8 di domenica, con divieti e chiusure che influenzeranno la città durante questa notte. Le autorità hanno adottato misure specifiche per gestire la situazione, mentre le strade e i servizi pubblici saranno soggetti a restrizioni. La città si prepara a fronteggiare questa fase di criticità meteorologica che interessa l’intero territorio.

Genova si prepara ad affrontare una notte critica tra sabato 14 marzo e domenica 15 marzo, quando l’allerta meteo passerà dal livello giallo all’arancione dalle ore 22 fino alle 8 del giorno successivo. Il centro operativo comunale ha già attivato il piano di protezione civile per gestire i rischi idrogeologici legati ai temporali previsti sulla Liguria. I cittadini devono adottare comportamenti di autoprotezione specifici: proteggere i locali al piano strada con paratie o sacchi di sabbia, chiudere porte di cantine e garage, e spostare i veicoli in zone sicure. Sottopassi come quello di Brin sono già chiusi a causa degli allagamenti verificati alle 16:50. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova sotto allerta arancione: divieti e chiusure critiche

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