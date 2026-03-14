Genova | coltello insanguinato omicidio preterintenzionale

A Genova, un uomo di 65 anni è stato trovato senza vita ai piedi di una scogliera nella zona di Sciarborasca. Sul luogo sono stati rinvenuti un coltello insanguinato e segni di violenza. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La scena del ritrovamento mostra evidenti tracce di un episodio violento.

Un uomo di 65 anni è stato ritrovato privo di vita ai piedi di una scogliera nella zona di Sciarborasca, a Genova. La Procura ha avviato un’indagine per omicidio preterintenzionale dopo aver sequestrato un coltellino con tracce ematiche trovato vicino al corpo. L’allarme è scattato giovedì scorso quando l’anziano non fece ritorno alla sua abitazione, attivando immediatamente le procedure di ricerca che hanno coinvolto vigili del fuoco, soccorso alpino e forze dell’ordine. Il recupero del corpo è avvenuto venerdì in località Torrioni, confermando la fine tragica della vicenda. La magistratura guidata dalla pm Gabriella Dotto sta cercando di chiarire la dinamica esatta degli eventi finali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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