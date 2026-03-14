Genova a Sanremo | 4 ballerini country con J-AX conquistano

A Sanremo, sul palco dell’Ariston, quattro ballerini genovesi della scuola Wild Angels Zena si sono uniti al cantante J-AX per una performance country. La loro danza ha catturato l’attenzione del pubblico durante l’evento, creando un momento di grande consenso tra gli spettatori presenti. La collaborazione tra i ballerini e il rapper ha riscosso notevole successo durante la serata.

Sul palco dell’Ariston di Sanremo hanno danzato quattro ballerini genovesi della scuola Wild Angels Zena, unitisi al cantante J-AX per un’interpretazione country che ha conquistato il pubblico. Questa collaborazione, nata in poche settimane tra dicembre e gennaio, ha portato una tradizione musicale spesso considerata di nicchia alla ribalta nazionale. L’incontro con l’artista è avvenuto a gennaio, dopo un primo contatto con la casa discografica Sony nel mese precedente. I quattro danzatori, provenienti da Genova, si sono esibiti nella seconda serata e nella finale del festival, dimostrando come le realtà locali possano emergere su palchi internazionali senza perdere la loro identità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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