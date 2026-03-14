Gavi torna nella rosa del Barça dopo 172 giorni di assenza per infortunio

Dopo 172 giorni di assenza a causa di un infortunio, Gavi Paez è tornato a far parte della rosa del Barcellona. Il centrocampista ha ripreso gli allenamenti con il gruppo e si prepara a rientrare in partita. La sua presenza rappresenta un passo importante per la squadra, che attendeva con ansia il suo ritorno in campo.

"> Gavi Paez torna in campo: il recupero che tutti aspettavano. La grande notizia per i tifosi del FC Barcelona arriva proprio nei giorni precedenti alla decisiva sfida contro il Sevilla. Gavi Paez, talento classe 2004, ha ricevuto il via libera medico dopo 172 giorni dall’infortunio subito. Questo rappresenta un momento cruciale non solo per il calciatore, ma anche per l’intera squadra che si prepara ad affrontare una delle partite più attese della stagione. Il recupero di Gavi permetterà a Xavi Hernandez di contare su un elemento fondamentale nella manovra di gioco, specialmente in un periodo in cui la squadra sta cercando di affrontare le sfide in campionato e in Coppa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gavi torna nella rosa del Barça dopo 172 giorni di assenza per infortunio. Articoli correlati Leggi anche: Federica Brignone, torna a sciare in Coppa del Mondo 300 giorni dopo l’infortunio Federica Brignone torna in pista dopo 292 giorni dall’infortunio in Coppa del Mondo di sci: com’è andataDopo 292 giorni di attesa e riabilitazione a seguito dell’infortunio, Federica Brignone è tornata a ruggire in Coppa del Mondo di sci. “Gavi Injury Story: From Spain ACL to Barcelona Meniscus 2025”