Sabato 14 marzo 2026, allo Stadio San Siro, Gennaro Gattuso dirigerà una partita tra Inter e Atalanta durante la quale osserverà 14 giocatori della nazionale italiana sotto osservazione in vista dei prossimi Mondiali. L’allenatore monitorerà le prestazioni di questi azzurri in un match che si presenta come un’occasione cruciale per le scelte future.

Gennaro Gattuso valuterà i talenti azzurri durante lo scontro di sabato 14 marzo 2026 tra Inter e Atalanta allo Stadio San Siro. L’obiettivo è definire la lista per il play-off mondiale contro l’Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo. Il tecnico italiano osserverà direttamente da San Siro per scegliere tra quattordici calciatori senior presenti nelle due rose. La scelta definitiva della squadra verrà comunicata venerdì, prima della partita di campionato. La posta in gioco è altissima: un’assenza dalla fase a gironi dei Mondiali dal 2014 rende questa occasione cruciale. L’Osservazione Tecnica a San Siro. La presenza del CT nel cuore di Milano non è casuale ma dettata dall’urgenza temporale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gattuso a San Siro: 14 azzurri sotto esame per i Mondiali

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