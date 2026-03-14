Gasolio +18,5% | 350 euro in più sulle bollette

Il 14 marzo 2026 in Italia si verificano aumenti significativi nei costi energetici, con il gasolio che registra un incremento del 18,5%, pari a circa 350 euro in più sulle bollette. Il governo sta mettendo in atto misure emergenziali per affrontare i rincari che interessano i settori dei trasporti, dell’agricoltura e del commercio.

Il 14 marzo 2026 segna un punto di svolta nella gestione dei costi energetici in Italia, dove il governo lavora su misure emergenziali per fronteggiare rincari che colpiscono trasporti, agricoltura e commercio. Mentre le compagnie petrolifere attendono l’incontro con i ministri Giorgetti e Urso, la pressione delle categorie produttive si intensifica, chiedendo interventi immediati prima che i prezzi esplodano ulteriormente. I dati confermano un aumento del prezzo medio del gasolio del 18,5% dal 27 febbraio, con una spesa aggiuntiva di 32,2 centesimi al litro che si traduce in 16 euro in più a pieno serbatoio. La benzina ha subito un rialzo del 9,1%, aggiungendo 7,6 euro alla spesa quotidiana degli automobilisti, mentre le famiglie potrebbero affrontare un incremento annuo medio di 350 euro sulle bollette. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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