La Futsal Cesena affronta oggi alle 15 l’Atlante Grosseto in una partita importante per la corsa alla seconda posizione in classifica. La sfida si svolge in trasferta e coinvolge due squadre che cercano punti fondamentali per la classifica. I giocatori sono pronti a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

La Futsal Cesena si prepara a sfidare l’Atlante Grosseto in una trasferta decisiva per il mantenimento della seconda posizione in classifica, con lo scontro previsto oggi alle 15.30. I bianconeri devono riscattarsi dopo la sconfitta contro Milano e affrontare un avversario solido che occupa il quarto posto nel girone. L’obiettivo immediato è consolidare la zona playoff, attualmente protetta da un margine di sette punti rispetto alla retrocessione diretta, mentre distaccano undici lunghezze dalla capolista Petrarca Padova. La squadra romagnola recupererà due elementi chiave, Pasolini e Dentini, tornati dalle squalifiche, pronti a contribuire alla reazione necessaria dopo il recente ko subìto contro l’ultima classificata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Futsal Cesena: sfida decisiva a Grosseto per il secondo

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