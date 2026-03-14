Furto di oro rosso alla Caffaro | un uomo in manette caccia ai complici nella notte

Nella notte, a Brescia, un uomo è stato arrestato durante un tentativo di furto di rame nell’area industriale della Caffaro. La polizia ha messo fine all’azione e ora cerca eventuali complici coinvolti nell’incidente. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il furto di una notevole quantità di “oro rosso”. La ricerca dei sospetti continua.

l blitz dei Carabinieri è scattato intorno alle 22 in via Milano: sorpresa una banda intenta a smantellare i cavi di rame nel comparto industriale Nuova incursione notturna nell'area industriale della Caffaro a Brescia, dove un tentativo di furto di rame si è concluso con l'arresto di uno dei responsabili. L'episodio si è verificato intorno alle ore 22 di venerdì 13 marzo, quando una segnalazione alla centrale operativa del 112 ha fatto scattare l'intervento immediato del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri. I militari sono giunti tempestivamente nel vasto complesso situato ai margini di via Milano, sorprendendo alcuni individui intenti a manomettere impianti e asportare componenti elettriche. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

Il furto, poi l'inseguimento nella notte: ladro arrestato, caccia ai compliciIl furto, poi l'inseguimento nella notte, una folle corsa dalle Marche all'Umbria terminata con un incidente a Eggi, vicino Spoleto.

Tenta il furto in un’abitazione: arrestato dai carabinieri, caccia ai compliciTentato furto in un’abitazione al Quadrivio di Campagna, dove nella serata di ieri i carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso mentre cercava di...

Contenuti utili per approfondire Furto di oro rosso alla Caffaro un uomo...

Temi più discussi: Operazione oro rosso: smantellata la banda dei furti di rame e metalli; Furti di cavi di rame no stop: campagna resta completamente al buio; Rame sempre più nel mirino. Furto a Cossato; Razzia di oro rosso: case al buio e danni per 10 mila euro. Residenti esasperati.

Operazione oro rosso: smantellata la banda dei furti di rame e metalliI carabinieri della compagnia di Casarano hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti di un gruppo criminale specializzato in furti di rame e metalli in aziende e cantieri della provincia di ... lecceprima.it

Catania. Furto di oro rosso: ladro seriale arrestato dalla Polizia all’interno di una cabina elettricaProseguono le azioni di controllo della Polizia di Stato per contrastare efficacemente il fenomeno dei furti di oro rosso in tutto il territorio catanese. La Questura di Catania ... libertasicilia.it

La polizia locale di Milano ha tratto in arresto un uomo di 25 anni, di nazionalità algerina, con l'accusa di furto aggravato. L'intervento è scattato in zona piazza della Repubblica a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di un soggetto sospetto n - facebook.com facebook

#Tg2000 - Milano, furto di cibo nel magazzino Unitalsi. Bottino da 60 mila euro #10marzo #Tv2000 #Milano #Unitalsi #Furto #Solidarietà #Volontariato #Cronaca #Sociale #Povertà @tg2000it x.com