Furto di bici ad Atripalda | il caso arriva al GIP dopo 14 mesi

Un uomo di 50 anni di Atripalda ha parcheggiato la sua bici elettrica fuori da un negozio in via Roma il 7 gennaio 2025, mentre faceva acquisti. Dopo 14 mesi, il caso di furto è arrivato al giudice per le indagini preliminari. La vicenda riguarda il possesso e la scomparsa del veicolo. La procedura è ora nelle mani dell’autorità giudiziaria.

In data 7 gennaio 2025, un 50enne atripaldese parcheggiò la sua bici elettrica all’esterno di un negozio sito in via Roma, per fare delle compere. Con suo stupore, all’uscita del locale non trovò più la sua bici. Si recò immediatamente presso il comando stazione carabinieri di Atripalda per sporgere denuncia di furto contro ignoti. A distanza di 14 mesi, al malcapitato 50enne è stata notificata richiesta di archiviazione formulata dal Sostituto Procuratore di Avellino dott.ssa Annecchini. I legali di fiducia dell’atripaldese, gli avv.ti Sabino Rotondi e Gerardo De Vinco, si sono opposti all’archiviazione del procedimento, chiedendo al GIP... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Il grande cinema arriva ad Atripalda: Tognazzi ospite alla Biblioteca “L. Cassese”Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Atripalda è lieto di annunciare un nuovo e prestigioso appuntamento culturale nell’ambito del progetto... Arriva Udine: piano per rilanciare il Tpl in Fvg entro due mesi, dopo mesi di disagi per pendolari e turismo.Udine e gran parte del Friuli Venezia Giulia si apprestano a vedere un miglioramento significativo nel servizio di trasporto pubblico locale (Tpl)... Contenuti e approfondimenti su Furto di bici ad Atripalda il caso... Temi più discussi: Vetrina sfondata con l'escavatore, i ladri rubano 20 e-Bike: bottino da 80mila euro; Furto di bici in Pian dei Mori: ladri sfondano l’ingresso con un furgone e fuggono con costose biciclette; Furto di biciclette ad Ardea: sparite 15 bici da corsa durante la premiazione; Un maxi furto di biciclette: bottino da ottantamila euro: Sfondata la porta con un furgoncino, gravi danni. Furto di biciclette ad Ardea: sparite 15 bici da corsa durante la premiazioneDurante una gara di ciclismo ad Ardea, ignoti hanno rubato biciclette di alta gamma per un valore stimato di 50mila euro. I ciclisti chiedono aiuto sui social per ritrovare i mezzi spariti ... latinaoggi.eu Furto di giocattoli in garage, poi la fuga su una bici rubata: arrestatoNella mattinata di martedì, ad Aprilia, i carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto in flagranza del di reato un cittadino kosovaro di 25 ... h24notizie.com Una banda specializzata nel furto di farmaci oncologici salvavita destinati alle farmacie ospedaliere. È quanto hanno scoperto le indagini coordinate dalla Procura di Napoli che hanno portato all’esecuzione di diverse misure cautelari nei confronti di dieci pers - facebook.com facebook Dopo l'ennesimo furto di carburante all'interno del cantiere del rione Taormina, a #Messina, la Struttura commissariale per il risanamento, guidata dal presidente della #RegioneSiciliana @RenatoSchifani, rivolge un appello. Leggi regione.sicilia.it/la-regio x.com