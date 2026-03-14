Furto con telecomando | 510 litri recuperati arrestato

Da ameve.eu 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri di Giugliano in Campania con l'accusa di furto aggravato e ricettazione. Durante l'operazione sono stati recuperati 510 litri di merce. Una donna di 25 anni è stata denunciata nello stesso procedimento. L'episodio riguarda il furto con l'uso di un telecomando.

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri di Giugliano in Campania per furto aggravato e ricettazione, mentre una donna di 25 anni è stata denunciata per gli stessi reati. L’arresto è avvenuto presso il distributore Star Oil nel parco commerciale Grande Sud, dove l’uomo stava utilizzando un telecomando illegale per prelevare gasolio. Sono stati recuperati 510 litri di carburante rubato e restituiti al legittimo proprietario. L’indagine ha rivelato che il veicolo utilizzato era una Fiat Multipla con due targhe diverse: una risultava rubata e l’altra smarrita. Il dispositivo sequestrato permetteva di gestire le impostazioni della pompa da remoto, una funzione riservata ai titolari degli impianti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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