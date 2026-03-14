Furti a Frosinone indaga la Polizia | perquisizioni e testimonianze

La Polizia di Frosinone sta conducendo un'indagine sui recenti furti nella città, concentrandosi in particolare nella zona bassa del capoluogo. Sono state effettuate perquisizioni e ascoltate diverse testimonianze di cittadini che hanno subito effrazioni, furti e tentativi di furto in abitazioni e altre location. Le autorità continuano a lavorare per raccogliere elementi utili alle indagini.

Non accennano a diminuire i furti nella città di Frosinone. In particolar modo, a essere presa di mira nelle ultime settimane, è stata la parte bassa del capoluogo, con numerose segnalazioni di effrazioni, furti e tentati furti in abitazioni e non soltanto. Una situazione che ha portato, ovviamente, i proprietari di casa o delle attività commerciali a sporgere denuncia. A prendere in carico le indagini è stata la Polizia di Stato, che prosegue nelle attività alla ricerca degli autori della serie di furti e tentati furti perpetrati nella parte bassa del capoluogo nei giorni scorsi. Gli investigatori della Squadra Mobile di Frosinone proseguono le indagini per risalire agli autori dei furti messi a segno nel capoluogo nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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