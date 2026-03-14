A Roma si sono tenuti i funerali di Enrica Bonaccorti, la nota conduttrice e autrice televisiva che è deceduta nelle prime ore di giovedì 12 marzo in una clinica della città. La cerimonia si è svolta in chiesa, dove sono presenti amici, colleghi e persone del mondo dello spettacolo per rendere omaggio alla sua memoria. La salma è stata accompagnata fino alla fine della funzione.

Personaggi Tv, Roma saluta Enrica Bonaccorti. La storica conduttrice e autrice è morta nelle prime ore di giovedì 12 marzo, mentre si trovava ricoverata in una clinica della capitale. La notizia ha avuto un forte impatto nel mondo della cultura e dello spettacolo, dove Bonaccorti era considerata una figura di riferimento per una lunga stagione della televisione italiana. Alle esequie, svolte in chiesa a Roma, tra i presenti è stata notata anche Ilona Staller, presenza che ha attirato l’attenzione dei partecipanti. Morte di Enrica Bonaccorti: dove e quando è avvenuta. La scomparsa di Enrica Bonaccorti è avvenuta nella capitale, all’interno di una clinica dove era ricoverata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Funerali Bonaccorti, in chiesa c’è anche lei! Da non crederci

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