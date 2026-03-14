Il funerale di Enrica Bonaccorti si è svolto presso la Chiesa degli Artisti a Roma, dove il cuore della città ha ascoltato due brani musicali scelti dalla stessa defunta. Durante la cerimonia, sono stati presenti amici e familiari, che hanno assistito al rito funebre, caratterizzato da un’atmosfera intima e raccolta. Tra le peculiarità, limoni vivi sono stati posizionati come simbolo durante la cerimonia.

Il cuore di Roma ha battuto al ritmo di due canzoni scelte dalla defunta, mentre alla Chiesa degli Artisti si è svolto il funerale di Enrica Bonaccorti. La conduttrice, scomparsa il 12 marzo 2026 all’età di 76 anni, ha lasciato un vuoto che solo la musica e le parole dei suoi cari hanno cercato di colmare con un rito fatto di limoni, fiori vivi e messaggi d’amore. L’atmosfera era carica di emozione ma priva di fiori recisi, sostituiti da piante intere e cuscini colorati disposti con cura. Mentre la bara entrava nella chiesa, risuonava La lontananza di Domenico Modugno, una composizione scritta proprio da lei stessa per onorare la distanza tra i mondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Funerale unico: limoni vivi e due brani scelti per Enrica

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