Fumetti la sfida italiana per gestire il Festival di Angoulême

Il Festival internazionale di Angoulême, la più grande manifestazione di fumetti in Europa dopo Lucca Comics, si prepara per una possibile partecipazione italiana. La sfida riguarda la gestione dell’evento e coinvolge team italiani che stanno lavorando per portare nuove idee e proposte. La manifestazione si terrà dal 14 marzo 2026 e potrebbe includere rappresentanti e contenuti provenienti dall’Italia.

Angoulême (Francia), 14 marzo 2026 – Il prestigioso Festival international de la bande dessinée d'Angoulême (la più importante manifestazioni di fumetti in Europa dopo Lucca Comics) potrebbe parlare italiano. Tra le quattro società in lizza nel bando che dovrà individuare chi guiderà il festival francese dal 20027 al 2031, ce n’è una italiana. Si tratta di “Visiona”, la società cooperativa che organizza Comicon Napoli dal 1988 e Comicon Bergamo dal 2023. Candidature. In particolare quella napoletana rappresenta una realtà prestigiosa, con uno sguardo sempre curioso sulle novità del mondo del fumetto, con mostre e grandi ospiti. Le altre tre candidature sono di società francesi, più meno legate ad Angoulême, la cittadina dove il Festival de la bande dessinée (ovvero del fumetto) si svolge solitamente a fine gennaio dal 1974. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fumetti, la sfida italiana per gestire il Festival di Angoulême Articoli correlati Godzilla a Londra per una rapina impossibile: la nuova serie a fumetti sfida il mito del Re dei Mostri.Godzilla irrompe nel mondo del crime heist: la miniserie a fumetti “Godzilla: Il Colpo” pubblicata da saldaPress fonde l'iconografia dei Kaiju con le... Regina Fumetti Festival: reading, film, cosplayer e il concerto disegnato dei Marlene KuntzThe Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Cattolica è pronta a ospitare...