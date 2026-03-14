Il 14 marzo 2026 Filippo Uttinacci, conosciuto come Fulminacci, ha raggiunto una nuova tappa nella sua carriera. Dopo aver ottenuto la settima posizione con il brano Stupida sfortuna al Festival di Sanremo, ha annunciato di aver trovato una nuova serenità e di aver ottenuto un riconoscimento dalla critica. La sua vittoria personale segna un momento importante nel suo percorso artistico.

Il 14 marzo 2026 segna un punto di svolta per Filippo Uttinacci, noto artisticamente come Fulminacci, che trasforma la settima posizione ottenuta con Stupida sfortuna al Festival di Sanremo in una vittoria personale basata sulla serenità e sul premio della critica. Il cantautore romano di 28 anni ha appena pubblicato l’album Calcinacci, nato da una relazione finita dopo sette anni, mentre il suo volto è diventato simbolo sessuale grazie a un look ispirato a David Byrne dei Talking Heads. La sua presenza scenica si è evoluta dall’ansia del primo festival alla padronanza attuale, dimostrando come la musica indie possa fondersi con il mainstream senza perdere la propria identità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fulminacci: da ansia a padronanza, la vittoria vera

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