Un uomo conosciuto alle forze dell’ordine è stato arrestato a Porto d’Ascoli dopo aver tentato di scappare in auto durante un controllo legato allo spaccio di eroina. La polizia ha fermato il veicolo e, durante l’operazione, l’individuo ha cercato di allontanarsi, ma è stato bloccato. L’arresto è avvenuto subito dopo l’identificazione e il fermo del soggetto.

Un uomo noto alle forze dell’ordine è stato arrestato a Porto d’Ascoli dopo aver tentato di fuggire in auto durante un controllo per spaccio di eroina. L’inseguimento si è concluso in un parcheggio commerciale dove sono stati sequestrati droga, bilancino e appunti manoscritti. La misura cautelare disposta dal giudice del Tribunale di Ascoli Piceno prevede l’obbligo di dimora. L’episodio ha coinvolto direttamente il nucleo operativo della Compagnia di San Benedetto del Tronto, che aveva già fermato lo stesso individuo il 3 marzo scorso. Durante la fuga, il sospettato ha lanciato involucri dalla vettura per confondere le pattuglie, ma è stato bloccato definitivamente in via Pasubio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga in auto, lancio di droga: arrestato a Porto d’Ascoli

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