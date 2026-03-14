Tre persone sono state rinviate a giudizio dalla giustizia pugliese in relazione a un’indagine su una frode fiscale da 12 milioni di euro. La decisione arriva in vista di un’udienza fissata per il 10 aprile, durante la quale la giudice Loretta Plantone deciderà se procedere con il processo. La vicenda riguarda presunte irregolarità finanziarie e operazioni fraudolente.

La giustizia pugliese si prepara a un confronto cruciale il 10 aprile, quando la giudice Loretta Plantone valuterà il rinvio a giudizio per tre imputati coinvolti in una rete di frode fiscale da 12 milioni di euro. L’inchiesta, condotta dai finanzieri del comando provinciale di Lecce e affidata alla Procura di Foggia, ha messo in luce un meccanismo di evasione basato su società di comodo e prestazioni lavorative inesistenti. Tre uomini, tra cui l’imprenditore Mirko Vittorio Roger Verdoscia residente a Nardò, devono rispondere di reati gravi come dichiarazione infedele, emissione di fatture false e bancarotta fraudolenta. Il sistema smontato dagli investigatori non è un caso isolato ma riflette dinamiche economiche radicate nel tessuto imprenditoriale locale, dove la pressione sui costi porta talvolta a soluzioni contabili ambigue. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frode da 12 milioni: rinvio a giudizio per tre imputati

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