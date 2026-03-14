Fregolotta | da ricetta casalinga a fenomeno di massa

La fregolotta, un dolce antico della Marca Trevigiana, è diventata un fenomeno di massa. Originaria di una ricetta casalinga del Settecento, questa specialità mantiene vivo il tradizionale legame con il territorio. Oggi viene riconosciuta come prodotto agroalimentare tradizionale, confermando la sua presenza anche nel panorama contemporaneo.

Un dolce antico della Marca Trevigiana, la fregolotta, mantiene viva una tradizione che affonda le radici nel Settecento e si conferma oggi come prodotto agroalimentare tradizionale. La ricetta originale del forno Zizzola di Castelfranco Veneto, documentata nel 1924, ha dato vita a un fenomeno di diffusione capillare nei forni e nelle pasticcerie locali. Questo non è solo un gesto culinario, ma un indicatore sociale: la capacità di un territorio di trasformare una ricetta casalinga in un prodotto riconosciuto e richiesto. Dalla trattoria allo stabilimento industriale. La storia inizia con Evelina Zizzola, che preparava il dolce nella sua trattoria familiare utilizzando una ricetta ricevuta da un’amica cuoca al servizio di una famiglia nobile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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