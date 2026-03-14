Da Firenze prende il via una campagna di sensibilizzazione che utilizza i treni come supporto per promuovere il voto sul referendum sulla giustizia. L’obiettivo è raggiungere i viaggiatori con messaggi a favore del sì. L'iniziativa coinvolge diverse carrozze e durerà fino alla data dell’evento elettorale. La campagna mira a informare i cittadini attraverso materiale visivo posizionato sui treni in partenza e in transito.

FIRENZE – Parte da Firenze una nuova iniziativa di sensibilizzazione in vista del referendum sulla giustizia. A promuoverla è l’europarlamentare Deborah Bergamini, che sui social ha raccontato l’avvio della campagna itinerante denominata Freccia per il Sì, con destinazione Roma. L’iniziativa punta a portare il messaggio referendario direttamente tra i cittadini, utilizzando i treni e le stazioni come luoghi di incontro e confronto. “Una vagonata di sì. Un’onda azzurra sui treni, nelle stazioni, tra la gente”, ha scritto Bergamini, spiegando l’obiettivo della campagna: informare il pubblico sull’importanza del voto e promuovere il sostegno al referendum per una giustizia definita “giusta, equa e libera”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Freccia per il sì: al via da Firenze la campagna sui treni per il referendum sulla giustizia

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