Frattesi si racconta | La grinta mi ha sempre aiutato all’Inter sono maturato Ecco la forza del nostro gruppo

Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, ha condiviso il suo percorso e le esperienze con il club nel MatchDay Programme in vista della partita contro l’Atalanta. Ha parlato della sua determinazione e di come questa mentalità lo abbia aiutato a crescere, sottolineando inoltre l’importanza del gruppo nel raggiungimento degli obiettivi. L’intervista si concentra sui dettagli della sua carriera e sull’attuale situazione della squadra.

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