Franco Donato presenta la prima etichetta dedicata alle donne DJ

Franco Donato ha annunciato il lancio di una nuova etichetta discografica dedicata esclusivamente alle donne DJ. L’iniziativa, che si svolge a Milano, mira a mettere in evidenza il talento femminile nel settore della musica elettronica. La presentazione ufficiale si è tenuta recentemente, attirando l’attenzione di professionisti e appassionati del settore. La scelta di focalizzarsi sulle donne DJ rappresenta un passo importante per il panorama musicale della città.

Franco Donato – Un’iniziativa innovativa nata nel cuore di Milano promette di trasformare radicalmente la scena della musica elettronica attraverso il talento e la collaborazione femminile Nel panorama della musica elettronica e della club culture italiana, cresce sempre di più l’attenzione verso il talento femminile dietro la console. Negli ultimi anni, le donne DJ stanno conquistando spazi sempre più importanti, portando sul dancefloor non solo tecnica e selezione musicale, ma anche una visione nuova capace di unire energia, identità artistica e sensibilità contemporanea. È proprio da questa consapevolezza che prende forma “DJ Woman on the Consolle Carpet”, un progetto che non vuole essere soltanto una serata in club, ma una vera piattaforma di valorizzazione del talento femminile nella musica dance. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Articoli correlati

The Perfect Pitch, Confindustria presenta la prima serie TV dedicata alle startup italianeUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.

’Tessere la pace’, iniziativa dedicata alle donne ucraineUn’importante iniziativa ’Tessere la Pace’, promossa da La Casa delle Donne di Modena, in collaborazione con la Rete 10, 100, 1000 piazze di Donne...

Altri aggiornamenti su Franco Donato

Argomenti discussi: Piantumazione albero donato alla città da Franco Galliani; Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo.

Civita Castellana, lutto nel mondo della medicina,è morto Franco Di DonatoLutto per la comunità di Civita Castellana: si è spento a 86 anni, il dottor Franco Di Donato, medico sempre disponibile, apprezzato e professionista esemplare, che aveva seguito le orme del padre. In ... ilmessaggero.it