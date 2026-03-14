Francesco è il santo di tutti documentarne l’estumulazione è stata una grande emozione

L’estumulazione di San Francesco è stata documentata con riprese che hanno catturato un evento considerato storico da chi ha assistito. La cerimonia si è svolta in un luogo dedicato al santo, coinvolgendo operatori e testimoni che hanno seguito passo dopo passo le operazioni. Le immagini sono state realizzate per raccontare un momento di grande rilevanza, apprezzato da chi si occupa di cronaca e fede.

“Documentare l’estumulazione di San Francesco è stato molto emozionante: con le nostre riprese abbiamo potuto raccontare un momento storico unico”. Così Nicola Salvi ed Elisabetta Sola, amministratori della bergamasca Officina della Comunicazione, esprimono la grande emozione provata nella realizzazione delle riprese video dell’apertura del sarcofago del celebre santo e le operazioni preliminari all’avvio dell’ostensione pubblica delle sue spoglie. L’iniziativa, organizzata dal Sacro Convento di Assisi in occasione dell’ottavo centenario della morte, offre l’opportunità di rendere omaggio a questa figura molto amata: i pellegrini potranno fare la loro visita sino al 22 marzo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Parma, Troilo al termine della gara col Milan: “Il gol? E’ stata una grande emozione per me”Mariano Troilo, giocatore gialloblù, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è... Leggi anche: Per la prima volta in video l’estumulazione di San Francesco: riprese affidate alla bergamasca Officina della Comunicazione Una raccolta di contenuti su Francesco è il santo di tutti... Temi più discussi: Il testamento, la base per conoscere il san Francesco vero; San Francesco e il femminile: nel cuore del Medioevo l'intuizione del Santo poeta; San Francesco, l’ostensione diventa un viaggio tra storia, fede e speranza; San Francesco, un corpo fatto racconto. Francesco è il santo di tutti, documentarne l’estumulazione è stata una grande emozioneNicola Salvi ed Elisabetta Sola, amministratori della bergamasca Officina della Comunicazione, esprimono la grande emozione provata nella realizzazione delle riprese video dell’apertura del sarcofago ... bergamonews.it San Francesco: Assisi, ieri la visita dei rappresentanti delle istituzioni italiane all’ostensione delle spoglie mortaliSi è tenuta ieri la visita dei rappresentanti delle istituzioni italiane all’ostensione delle spoglie mortali di san Francesco, ad Assisi. Presso la Sala Cimabue del Centro convegni Colle del Paradis ... agensir.it C'è una definizione di Francesco Guccini che Claudia Zanella tiene stretta per descrivere sua figlia Penelope, dieci anni: «È come Culodritto, ha "occhi spalancati sul mondo come carte assorbenti"». - facebook.com facebook Gli aiuti di Caritas nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania Francesco Ricupero, @oss_romano x.com