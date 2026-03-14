Francesca Serafini e l’arte della sceneggiatura

Oggi alle 17, presso la Biblioteca San Giovanni, si terrà un evento dedicato a Francesca Serafini e all’arte della sceneggiatura. L’incontro vedrà la partecipazione di autori e appassionati di cinema che potranno ascoltare le sue esperienze e scoprire i dettagli del suo lavoro nel settore. La serata sarà un’occasione per approfondire il ruolo della sceneggiatura nel processo di produzione cinematografica.

Chi ama cinema e scrittura, oggi alle 17 “deve“ essere alla Biblioteca San Giovanni per un appuntamento da non perdere: Francesca Serafini – sceneggiatrice di talento con preziosi studi linguistici alle spalle – sarà ospite di Pesaro Città che legge per presentare il terzo volume della rivista quadrimestrale Pantagruel (2025, La Nave di Teseo) Non essere cattivo. Dedicato a Claudio Caligari, con la sceneggiatura originale (opera a sei mani della Serafini con Giordano Meacci e lo stesso regista Caligari, scomparso a fine riprese del film) del film ormai considerato un cult italiano. Promosso in collaborazione conLe Macchine Celibi Società Cooperativa, l’incontro sarà anche un’opportunità di dialogo su molteplici argomenti letterari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Francesca Serafini e l’arte della sceneggiatura Articoli correlati "Pantagruel" celebra Claudio Caligari: incontro a Palazzo Ghizzoni Nasalli con Francesca Serafini e Giordano MeacciScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Tra gli eventi... Addio a Paola Refice, custode dell’arte e della memoria di Piero della FrancescaConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Una raccolta di contenuti su Francesca Serafini Temi più discussi: Francesca Serafini a Pesaro Città che legge: alla Biblioteca San Giovanni l'incontro con un'autrice a tutto tondo tra scrittura e cinema; Pantagruel celebra Claudio Caligari: incontro a Palazzo Ghizzoni Nasalli con Francesca Serafini e Giordano Meacci; Provinciali, domenica il voto: sfida tra Casamenti e Limatola. Sul Giunco i risultati in diretta; Premio Strega 2026: i 79 libri proposti dagli Amici della domenica. Francesca Serafini e l’arte della sceneggiaturaChi ama cinema e scrittura, oggi alle 17 deve essere alla Biblioteca San Giovanni per un appuntamento da non perdere: Francesca Serafini – sceneggiatrice di talento con preziosi studi linguistici al ... ilrestodelcarlino.it A Palazzo Ghizzoni Nasalli la presentazione di Pantagruel(La Nave di Teseo) su Claudio CaligariVenerdì 27 marzo alle 18,30 alla Serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli l’associazione Cinemaniaci ospita gli sceneggiatori Francesca Serafini e Giordano ... piacenzasera.it Sabato 14 marzo 2026, ore 17:00 Incontro . Una conversazione su cinema, scrittura e molto altro Francesca Serafini - sceneggiatrice, romanziera, saggista - presenta il terzo volume della rivista quadrimestrale - facebook.com facebook Laura Pariani, «Primamà» (La nave di Teseo), proposto da Francesca Serafini. Leggi la motivazione sul nostro sito: premiostrega.it/PS/libro/prima… #Strega80 x.com