Francesca Pondini | Ascolterei di più i sindaci anche sul post-alluvione Più attenzione ai monti

Francesca Pondini, sindaca di Galeata dal 15 maggio 2023, ha assunto la carica lo stesso giorno in cui si è verificata un’alluvione nel suo comune. Ha dichiarato che sarebbe disposta ad ascoltare di più i sindaci, anche in seguito a questa emergenza, e ha sottolineato la necessità di prestare maggiore attenzione alle aree montane.

Francesca Pondini, 50 anni, è sindaca di Galeata dal 15 maggio 2023: il suo primo giorno in carica fu quello dell’alluvione. Vinse nettamente le elezioni con una lista civica appoggiata anche dal centrodestra. Pondini, il centrodestra punta su di lei nel tentativo di sconfiggere il presidente uscente della Provincia Enzo Lattuca, sindaco di Cesena ed esponente del centrosinistra. Una scelta coraggiosa la sua. Quali sono le sue motivazioni? "Ho accettato questa candidatura perché credo che anche i territori più piccoli e periferici debbano avere voce nelle scelte della Provincia. La mia non è una candidatura contro qualcuno, ma a favore di un’idea di Provincia più vicina ai territori: alla collina, alla montagna e anche a quelle realtà della pianura più fragili che spesso si sentono dimenticate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Francesca Pondini: "Ascolterei di più i sindaci, anche sul post-alluvione. Più attenzione ai monti" Articoli correlati Ricostruzione post alluvione, sotto ai ferri anche la provinciale Busca: lavori per 2,5 milioni di euroIl progetto prevede 6 punti di intervento principali lungo la provinciale 22 dal chilometro 4+300 al chilometro 9+200, tutti nel territorio di... Elezioni in provincia, candidata la sindaca Pondini: "Mi rivolgo ai comuni più fragili che spesso si sentono dimenticati"on si tratta di un'elezione aperta a tutto il corpo elettorale, ma trattandosi di un'elezione di secondo livello votano solo i sindaci e i...